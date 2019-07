FOTO - Allan papà per la terza volta: l'annuncio sui social dopo la vittoria in Copa America

Sta per arrivare, sotto la buona stella della Copa America vinta, il terzo figlio di Allan. Ad annunciarlo è la moglie del centrocampista del Napoli che in un post su Instagram in cui festeggia la vittoria del Brasile con suo marito protagonista della spedizione verdeoro, pubblica anche l’hastag "#baby3", chiaro riferimento all’arrivo del terzo figlio della coppia. D’altronde anche in una delle foto pubblicate, che ritrae insieme Allan e Thais, si vede il calciatore “coccolare” la pancia della moglie in senso protettivo per il suo nuovo bimbo.