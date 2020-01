FOTO - Allan ringrazia per il 2019: "Anno pieno di insegnamenti! Che il 2020 sia ricco di saggezza"

Il 2019 è ormai alle spalle. Come fatto in tanti, anche il centrocampista azzurro Allan ha voluto fare a modo suo un bilancio dell'anno appena concluso attraverso Instagram: "Grazie signore per un 2019 pieno di benedizioni e di insegnamenti. Grazie, padre, per avermi tenuto saldo di fronte a ogni difficoltà e ostacolo che mi è venuto incontro. Grazie padre per la benedizione di un altro angelo che sta arrivando nella mia vita. Grazie, Signore, per la vita di mia moglie e dei miei figli. Grazie padre per tutta la famiglia e gli amici che anche lontani fanno sempre il tifo e pregano ... Per chiunque un 2020 pieno di felicità, salute e saggezza per tutti ... Felice 2020".