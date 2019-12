FOTO - Ancelotti, gli auguri per il compleanno del Milan: "Trionfi, passione, ed amore..."

Carlo Ancelotti, al momento, guarda il calcio da fuori. Dopo l'esonero con il Napoli, il tecnico di Reggiolo aspetta una nuova avventura per tornare sul rettangolo verde dopo l'esperienza in azzurro. Oggi, nel giorno del compleanno del Milan, Ancelotti ha voluto omaggiare proprio uno dei club che gli ha regalato particolari soddisfazioni: "Buon compleanno Milan!! Non sei più un ragazzino, ma i ricordi, i trionfi, la passione e l‘amore che tante persone provano per te, ti faranno essere per sempre giovane".

