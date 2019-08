FOTO - Ancelotti ribadisce sui social: "Abbiamo la qualità per provare a vincere lo scudetto!"

E' tutto pronto per il taglio del nastro della Serie A 2019/20. Il Napoli scenderà in campo stasera sul campo della Fiorentina, dove bisognerà cominciare per il verso giusto se si vorrà davvero puntare allo scudetto. E' questo il fine ultimo di Carlo Ancelotti, come dichiarato ieri in conferenza stampa e ripetuto stamattina tramite Twitter: "Gli obiettivi sono stati raggiunti, abbiamo la qualità per lottare e per provare a vincere lo Scudetto".

Our goals have been achieved and we now have the quality to fight with the objective of winning the Scudetto. pic.twitter.com/rBphqDf4oU