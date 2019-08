FOTO - Anche la Roma su Icardi, Juan Jesus gli scrive sui social: "Ti aspetto!"

"Ti aspetto". Con tanto di cuori giallorossi. Così il difensore della Roma Juan Jesus ha risposto su Instagram a Mauro Icardi, centravanti in uscita dall'Inter corteggiato anche dal club capitolino. La Roma è al lavoro per mettere in piedi un'operazione che comprenderebbe sia Dzeko che Maurito, ma al momento da parte dell'argentino non c'è stata alcuna apertura. A Trigoria, però, ci sperano ancora. E anche i giocatori sono al lavoro per convincere Icardi ad accettare la Roma come sua prossima squadra.