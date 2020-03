FOTO - Assembramento per l'inaugurazione del nuovo Ospedale a Milano, Lucarelli: "Ecco un nuovo focolaio!"

Tante polemiche attorno all'inaugurazione del nuovo Ospadale di Milano, realizzato in due settimane, che ha ospitato tante (troppe) persone attirando su di se le critiche di chi ha fatto notare con durezza come le regole di distanziamento sociale e divieto di assembramento non siano state rispettate in pieno. Tra le critiche social anche quelle della blogger Selvaggia Lucarelli: "A occhio il nuovo focolaio potrebbe diventare l’appena inaugurato ospedale alla fiera di Milano".

