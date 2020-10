FOTO - Bakayoko entusiasta sui social: "Nuova squadra, nuova sfida!"

Comincia con grande entusiasmo, l'avventura di Tiémoué Bakayoko al Napoli. Cosi il centrocampista franco-ivoriano ha postato sui social un messaggio dopo l'ufficialità del suo passaggio in azzurro, mostrando grande entusiasmo per la nuova avventura in terra partenopea: "Nuova squadra, nuova sfida!".