FOTO - Bakayoko guarda avanti dopo il Milan: "Concentrato sulla prossima partita!"

Non una prestazione particolarmente esaltante quella di Bakayoko contro il Milan, espulso nel corso del 90' minuti con un rosso per doppia ammonizione arrivate con estrema generosità da parte dell'arbitro. Cosi il centrocampista francese guarda avanti, come scritto anche sul proprio profilo Instagram: "Guarda avanti concentrato sulla prossima partita. Il lavoro continua".