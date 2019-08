FOTO - Bellissimo post di Lozano per salutare il Psv: "Un giorno canteremo di nuovo al Phillips Stadion..."

Bellissimo post social di Hirving Lozano che con una clip ha salutato così il Psv raccontando un episodio che lo ha visto coinvolto con un giovanissimo tifoso e non solo: "Da quel momento fino ad oggi siamo riusciti a costruire, come famiglia, una nuova felicità; lontano da casa, con sporadiche visite di familiari e amici, estranei in una città con costumi che non conoscevamo. E nonostante tutto, Eindhoven ci ha accolto con un sorriso meraviglioso, che ha mantenuto finora. Abbiamo incontrato persone adorabili, siamo diventati amici tra i nostri vicini, quando in alcune occasioni la difficoltà ci prendeva, mani e mani sono venute fuori per sostenerci". E ancora: "Siamo un po 'olandesi, siamo un po' di Eindhoven; perché amiamo la tua città come te, perché qui eravamo felici, perché i miei figli sono cresciuti qui. Viviamo due anni meravigliosi e i nostri cuori si spezzano quando li lasciano. Continuiamo a cercare il sogno, dobbiamo continuare ad andare avanti. Un giorno torneremo e canteremo di nuovo Sweet Caroline, tutti insieme, allo Phillips Stadion...".