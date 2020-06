FOTO - Brescia, Balotelli si sfoga sui social: "Mi sono sempre allenato. Venite a vederlo"

La vicenda tra Mario Balotelli e il Brescia si è arricchita di un altro capitolo ieri, con la messa in mora del club da parte dei legali dell'attaccante. Balotelli, attraverso il proprio profilo Instagram, con delle Stories, ha voluto stoppare i rumors sulla sua eventuale presenza al campo d'allenamento delle rondinelle: “Basta chiedere se vado o non vado all’allenamento. Io vado all’allenamento, ci sono sempre andato, basta chiederlo per favore. Se volete sapere se vado o meno all’allenamento presentatevi qua, ho doppia seduta mattina e pomeriggio fino a domenica. Venite così lo vedete”

