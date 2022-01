FOTO - Brutto pestone a Lozano, la moglie contro Theate: "Sporco"

Hirving Lozano, grazie alla doppietta realizzata a Bologna, permette al Napoli di conquistare tre punti importantissimi per il Napoli. Nel corso del secondo tempo il messicano ha subito un brutto pestone sulla cavlglia da parte di Theate, ammonito poi da Marinelli per il fallo. Ana Obregon, moglie del Chucky non ha preso bene il pericoloso intervento del felisineo e ha attaccato il giocatore del Bologna con un post su Instagram, scrivendogli "sporco".