FOTO - Bufera social: uno sponsor della Juve ironizza dopo la sentenza del Giudice Sportivo

Socios.com, uno sponsor del club bianconero, ha ironizzato sui social dopo il 3-0 per la Juve a tavolino. I tifosi del Napoli non hanno gradito l'iniziativa, scatenando una bufera sul famoso social network. Sul profilo ufficiale dello sponsor è stato pubblicata un'immagine che ritrae Napoli nello sfondo e l'emblematica scritta '-1°', con riferimento al punto di penalizzazione attribuito dal Giudice sportivo alla società di De Laurentiis. Si legge anche: "2 partite 5 punti 8 gol fatti 3 subiti Non male".