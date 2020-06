FOTO - Callejon s'immortala con moglie e Coppa Italia alla cena di squadra

Tappa anche nella cena di Coppa Italia, in mano a Callejon per la Coppa Italia. José, protagonista al termine della finale con la Juventus con quell'esultanza in ginocchio che sapeva tanto d'addio, è apparso sui social di sua moglie, Marta Ponsati Romero, in compagnia del trofeo. Che sia l'ultimo della sua esperienza napoletana? Quelle immagini sembravano parlare chiaro.