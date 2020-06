FOTO - Candreva sui social: "Dispiace per il risultato, sempre a testa alta"

Dopo il pareggio rimediato tra le mura del San Paolo, sulla squadra di Antonio Conte è calato il silenzio dovuto ad un rammarico di non essere riusciti a tenere in piedi il vantaggio e il risultato iniziale che avrebbe potuto portare alla Finale. L'unico a parlarne è Antonio Candreva, che sul suo profilo Instagram scrive: "Dispiace per il risultato... Ora prepariamo al meglio la ripresa del Campionato. Sempre a testa alta".