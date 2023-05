FOTO - Caso Vinicius: Kvara difende connazionale del Valencia e si schiera contro il razzismo

Il Real Madrid ha perso 1-0 contro il Valencia al Mestalla domenica sera, ma l'attenzione è ovviamente stata spostata su altro, ovvero su Vinicius

Il Real Madrid ha perso 1-0 contro il Valencia al Mestalla domenica sera, ma l'attenzione è ovviamente stata spostata su altro, ovvero su Vinicius, che è stato oggetto di insulti razzisti. Nel finale della partita, il portiere del Valencia Giorgi Mamardashvili è stato protagonista di un litigio con il brasiliano del Real Madrid (poi espulso dal VAR) nel tentativo di difendere il compagno di squadra Hugo Duro.

L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia, sui social ha postato uno scatto con il connazionale e lanciato un messaggio contro il razzismo: “Io e questo ragazzo stiamo insieme sin da piccoli, abbiamo vissuto insieme in accademia, muovendo i primi passi nel calcio. Poche persone sanno meglio di me cosa è in grado di fare per proteggere e aiutare il suo amico e compagno di squadra in difficoltà. Giorgi è un ragazzo con un cuore grande, una brava persona e un portiere. Ha lottato per il suo compagno di squadra. Non c'è posto per il razzismo nel calcio, Vinicius siamo con te in questa lotta da vincere contro il razzismo”.