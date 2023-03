FOTO - Città sempre più originale: figurine degli azzurri col tricolore sui balconi

Dopo i cartonati a misura naturale dei Quartieri Spagnoli, un altro 'pezzo' di Napoli dimostra di non essere affatto scaramantica

Dopo i cartonati a misura naturale dei Quartieri Spagnoli, un altro 'pezzo' di Napoli dimostra di non essere affatto scaramantica in merito al trionfo della squadra di Luciano Spalletti nel campionato italiano 22/23: in questi giorni sono state infatti appese sui tre piani di una palazzina di Corso Novara, non lontano dalla stazione centrale, delle enormi figurine dell'11 azzurro, con la scritta "campioni d’Italia" e lo scudetto con un "3" stampato dentro. Ennesima testimonianza della grandissima fiducia che si respira in città grazie ai 15 punti di vantaggio accumulati sulla prima inseguitrice in classifica.