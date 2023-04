FOTO - Clamoroso! La UEFA celebra il fallo di Leao su Lozano sui social. Fioccano le proteste: post rimosso

Incredibile ma vero: il fallo da rigore di Leao su Lozano non sanzionato dal arbitro Marciniak e dal Var in Napoli-Milan è stato addirittura celebrato dalla UEFA.

Incredibile ma vero: il fallo da rigore di Leao su Lozano non sanzionato dal arbitro Marciniak e dal Var in Napoli-Milan è stato addirittura celebrato dalla UEFA. "Rafael Leao defending". La difesa di Rafael Leao. "Leao masterful in attack and defense", Leao magistrale in attacco e difesa, queste erano le didascalie di un post con tanto di video pubblicato sugli account social ufficiali della UEFA Champions League. Il post, però, anche a seguito del grande disappunto dei tifosi napoletani e dall'enorme massa di commenti negativi, è stato rimosso dai social dalla UEFA.