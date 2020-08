FOTO - Cognato Maradona muore per Covid-19, bel messaggio per la sorella: "Come mamma e papà..."

Diego Armando Maradona ha perso suo cognato, il marito di sua sorella Kitty, a causa del coronavirus. Per rincuorare la sua 'hermanita', l'ex Pibe de Oro ha pubblicato un messaggio sui social, con una foto insieme: "Kitty, sorellina, mi dispiace profondamente per la dipartita di Colo, tuo compagno di vita. Mi dispiace per te, per Sandra e per Christian. E ringrazio Dio che siete ancora con me, rimanendo insieme, come ci hanno insegnato mamma e papà", si legge su Instagram.