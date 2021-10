FOTO - "Dal pescato del giorno, riaffiora un vecchio ricordo", la replica degli Ultrà agli sfottò salernitani

Arriva la risposta degli ultras del Napoli alle offese ricevute, tramite striscioni, dai tifosi della Salernitana. "Dal pescato del giorno, riaffiora un vecchio ricordo", questo lo striscione di risposta esposto dagli Ultras del Rione Sanità e pubblicato sulla pagina Facebook 'A Tua Difesa', seguito da seguente messaggio: "Se la Salerno Ultras prova a fare tentativi goliardici issando scritte sparse per la città, la Napoli ultras risponde in maniera magistrale, ribadendo che la storia, quella vera, passa per la città Partenopea, mentre la ridente cittadina a 50 km a sud è costretta a vivere per l’eternità nell’ombra, altro che 17 anni!".