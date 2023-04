FOTO - Dalla Georgia un tifoso speciale per Kvara: è il numero 1 UFC

La stella georgiana delle arti marziali miste Merab Dvalishvili, attualmente numero 1 nella classifica dei pesi gallo UFC, si trova in queste ore a Napoli.

© foto di www.imagephotoagency.it

La stella georgiana delle arti marziali miste Merab Dvalishvili, attualmente numero 1 nella classifica dei pesi gallo UFC, si trova in queste ore a Napoli. Il lottatore è in città per assistere al Maradona alla sfida di Champions tra Napoli e Milan e tifare per il suo connazionale Khvicha Kvaratskhelia. A riferirlo è il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, che posta una foto del campione UFC su Twitter.