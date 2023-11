FOTO - De Nicola riaccoglie Mazzarri: "Il Napoli tornerà a splendere, qui è sempre casa tua"

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli (anche ai tempi di Mazzarri) ha condiviso un vecchio scatto su Instagram

Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli (anche ai tempi di Mazzarri) ha condiviso un vecchio scatto su Instagram: "Non ce la faccio, troppi ricordi". Io direi la stessa cosa oggi, parafrasando queste parole. Ebbene sì, la foto condivisa da Decibe Bellini mi ha riportato indietro nel tempo. Inevitabilmente. Mazzarri - Napoli. Dieci anni dopo. L'emozione rievoca ricordi forti e duraturi. Tanti i momenti vissuti insieme.



Alla Società Napoli e a tutti gli addetti ai lavori. Ai tifosi. A voi, l'augurio che il prosieguo di questa stagione possa far tornare a splendere il Napoli, nella massima serie come in Champions. Sono certo che sarà così. Qui, è sempre stata casa tua. Bentornato, Walter".