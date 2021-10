FOTO - Di Lorenzo celebra la vittoria di Euro 2020: nuovo tatuaggio per l'azzurro

Nuovo tatuaggio per Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli si è fatto tatuare il polpaccio destro per celebrare la vittoria dell’Europeo della Nazionale italiana contro l'Inghilterra. Il suo numero 2 in primo piano sullo sfondo azzurro, con le bandiere delle due nazionali della finale e la Coppa di Euro 2020. Questo si nota dallo scatto postato dal tatuatore del difensore su Instagram.