FOTO - Di Lorenzo sui social: "Felice per vittoria e gol, testa alla Juventus!"

Il Napoli è ancora in silenzio stampa, pertanto le pochissime emozioni che arrivano possono essere captate solo tramite i social. Anche Giovanni Di Lorenzo ha affidato ad Instagram il suo personale commento dopo il successo contro il Crotone in una gara sofferta decisa dalla sua rete di sinistro: "Felice per la vittoria e per il gol. Testa a mercoledì!".