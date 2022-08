FOTO - Ecco la maglia per le notti di Champions: svelata la divisa versione Europa

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League andato in scena oggi, il Napoli ha presentato le maglie per le notti d'Europa.

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il sorteggio dei gironi di Champions League andato in scena oggi, il Napoli ha presentato le maglie per le notti d'Europa. Tramite Twitter il club azzurro ha pubblicato le immagini delle divise ufficiali per la Champions League, che vi proponiamo di seguito.