FOTO - Ecco le prime sanzioni per chi non rispetta il proprio posto al San Paolo, multe fino a 500 euro

In arrivo le prime multe per chi non rispetta il proprio posto allo stadio San Paolo. Questo quanto si evince dai social, dove è stata pubblicata proprio la foto di una multa comminata per non aver occupato il proprio sediolino, "arrampicato sulla balaustra del vomitoio di accesso agli spalti, così come vietato al punto 21". Il tutto grazie al sistema di videosorveglianza installato durante gli ultimi lavori al San Paolo, che concederanno di identificare, attraverso il riconoscimento facciale, chi non rispetterà il posto riportato sul proprio biglietto. Le multe possono variare dai 100 ai 500 euro. 166,66 euro la cifra ridotta da pagare entro sessanta giorni.