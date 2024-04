FOTO - Edo De Laurentiis demolisce Cassano: "Parla chi non ha la 1ª elementare, ma fammi il piacere"

Dopo le dichiarazioni di ieri da parte di Cassano nei confronti di Aurelio De Laurentiis, su Instagram è arrivata la risposta di Edoardo, figlio del patron azzurro

Dopo le dure dichiarazioni di ieri da parte di Antonio Cassano nei confronti di Aurelio De Laurentiis, attraverso una story Instagram è arrivata la risposta di Edoardo, figlio del patron azzurro: "Parla chi non ha neanche la prima elementare... ma fammi il piacere... rispetto Antonio...".

Queste erano state le parole dell'ex calciatore: "Il disastro dei campioni d’Italia di quest’anno si spiega in un solo modo: l’egocentrismo del suo massimo dirigente che ha sbagliato tutto. Il disastro è tutta colpa sua. La verità è che quando c’era Spalletti lui contava zero. Il miracolo lo hanno fatto l’allenatore e i ragazzi che lo seguivano. Si è visto cosa è successo quando Spalletti è andato via… De Laurentiis diceva che il Napoli poteva allenarlo chiunque… ha preso Garcia che era stato esonerato in Arabia e Mazzarri che non allenava dal 1940. E questa è la dimostrazione che le chiacchiere se le porta il vento".