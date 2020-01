FOTO - Fabiàn esulta sui social: "Siamo ai quarti!"

Nonostante attraversi un periodo non particolarmente brillante, anche Fabiàn Ruiz contro il Perugia ha messo in campo una prestazione positiva. Lo spagnolo ha esultato anche sui social, attraverso il suo account Instagram, per la vittoria contro la squadra umbra che ha garantito il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia: "Ci siamo ai quarti di finale!".