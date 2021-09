FOTO - Fabian non sta nella pelle: "Qualcun altro con voglia che arrivi sabato?"

Fabian Ruiz non vede l'ora di sfidare la Juventus. Non è in Nazionale e si allena a pieno ritmo per sabato

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Fabian Ruiz non vede l'ora di sfidare la Juventus. Non è in Nazionale e si allena a pieno ritmo col Napoli a Castel Volturno per sabato. Sui social ha scritto "Qualcun altro da queste parti con voglia che arrivi il sabato?" lasciando intendere che è davvero contento di sfidare i bianconeri. Ecco il post: Lavori in corso Qualcun altro da queste parti con voglia che arrivi il sabato? 🙋‍️😁#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/OPK5qm1n91 — Fabián Ruiz (@FabianRP52) September 8, 2021