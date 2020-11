FOTO - Fabiàn si rilassa alla vigilia del Milan: "Mi consigliate una serie tv?"

Domani sera il Napoli sarà impegnato al San Paolo per la sfida contro il Milan che sarà guidato da Daniele Bonera, sostituto di Pioli messo fuori causa dal Covid-19. Cosi gli azzurri hanno svolto oggi la rifinitura al San Paolo, e stasera dovranno trovare forze e concentrazione per la partita di domani. Fabiàn Ruiz, uno di quelli che dovrebbe partita dall'inizio contro i rossoneri, ha deciso di concedersi una serata di relax alla vigilia del match: "Guardando una serie prima di andare a letto per disconnettersi un po' prima dell'importantissima gara che abbiamo domani. Mi consigliate qualche serie".