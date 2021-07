FOTO - Fabian si tiene in forma facendo Sup Surf

Ultimi giorni di vacanza per Fabian Ruiz, prima di aggregarsi alla squadra in vista dell'amichevole contro il Bayern Monaco. Il centrocampista del Napoli, visto l'infortunio di Demme, potrebbe già giocare sabato contro i bavaresi. In queste ore lo spagnolo si gode il relax in barca, ma si tiene comunque in forma facendo Sup Surf, lo sport acquatico che si pratica pagaiando in piedi.