FOTO - "Felice Ramadan a tutti", il messaggio della Ssc Napoli per i tifosi islamici

Per tutti i fedeli islamici è cominciato il periodo del Ramadan. Cosi anche la Ssc Napoli, attraverso Twitter, ha voluto inviare un messaggio a tutti i tifosi azzurri di religione islamica: "Felice Ramadan a tutti i tifosi del Napoli che lo celebrano in tutto il mondo!".

#RamadanKareem to all the Napoli fans celebrating around the world! pic.twitter.com/0UCaQk0Hht