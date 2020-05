FOTO - Follia a Milano, sui Navigli per l'aperitivo assembramenti senza mascherine

Centinaia di giovani sui canali per la riapertura di bar e chioschi che vendono birre da asporto sui Navigli a Milano. In queste ore stanno scatenando tante polemiche le foto che arrivano da una delle zone più calde per l'happy hour milanese, al punto da costringere molti rappresentati delle istituzioni a lanciare il monito. "Così non si può andare avanti, si rischia di tornare alla Fase 1" hanno ribadito esponenti politici, richiamando ad un maggiore rispetto delle regole i cittadini. Ecco la foto.