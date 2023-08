FOTO - Gabri Veiga aspetta il Napoli, ma intanto si allena col Celta

Gabriel Veiga quest'oggi si è allenato regolarmente col Celta Vigo.

Gabriel Veiga quest'oggi si è allenato regolarmente col Celta Vigo. A mostrarlo sono gli stessi canali ufficiali del club galiziano, che ancora non ha dato il via libera per il trasferimento del centrocampista spagnolo al Napoli. Il classe 2002, dal canto suo, ha già trovato un accordo con il club di De Laurentiis e aspetta novità sul suo futuro.