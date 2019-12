FOTO - Gaetano ringrazia Ancelotti: "Per avermi fatto crescere e maturare"

Fresco d'esordio in Champions League, merito di Carlo Ancelotti che ha riposto fiducia in lui e gli ha regalato questa gioia, Gianluca Gaetano ci ha tenuto a ringraziare il tecnico di Reggiolo tramite i social network, con un breve messaggio e una foto a corredo: "Grazie per tutto. Grazie per avermi fatto crescere e maturare professionalmente e mentalmente".