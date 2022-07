TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Gaetano, come ovviamente il resto della squadra, è insieme ai compagni ed è giunto a Dimaro poco fa. Ed è carico, si prepara a giocarsi le sue chance in azzurro dopo il bel prestito alla Cremonese. Su Instagram lo dimostra: "Pronti per la nuova stagione", scrive il classe 2000.