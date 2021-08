FOTO - Ghoulam fa partire il countdown per il rientro: “Piano piano”

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli fermo ai box dallo scorso marzo per la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio sinistro, non vede l’ora di scendere di nuovo in campo. L'algerino sta svolgendo in questi giorni lavoro a parte. Attraverso un post su Instagram, il terzino fa partire il countdown per il rientro: “Piano piano”.