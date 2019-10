FOTO - Ghoulam incontra a Napoli i bimbi algerini: "Cosa c'è di più bello..."

Incontro commovente per Faouzi Ghoulam. Il giocatore del Napoli ha incontrato alcuni bambini algerini a Napoli in un evento organizzato dalla Faouzi Ghoulam Foundation, pubblicando alcuni scatti su Twitter: "Cosa c'è di più bello dei bambini pieni di sogni... Felice di condividere questo momento speciale con questi giovani che provengono dai 4 angoli dell'Algeria. Credo nella storia più felice, sono io. Uno, due, tre, viva Algeria!".

Quoi de plus beau que des enfants pleins de rêves ... heureux de partager ce moment privilégié avec ces jeunes qui viennent des 4 coins d’Algérie 🇩🇿. Je crois que dans l’histoire le plus heureux c’est moi. One two three viva l’Algérie pic.twitter.com/W4xU3MBK55