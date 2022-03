FOTO - Giorni di pausa per Fabian: lo spagnolo a Londra in compagnia della fidanzata

All’indomani del successo contro l’Udinese ha deciso di trascorrere qualche giorno a Londra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giornate di relax per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, all’indomani del successo contro l’Udinese, ha deciso di trascorrere qualche giorno a Londra in compagnia della sua compagna. Lo spagnolo non è stato convocato dalla Spagna e farà ritorno a Napoli nei prossimi giorni per tornare ad allenarsi. Di seguito lo scatto.