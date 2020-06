FOTO - Gli occhi di Gattuso segnati dalle lacrime ed il discorso della vittoria

La faccia di Rino Gattuso prima e dopo la lotteria dei rigori racconta alla perfezione il momento vissuto dal tecnico. Prima di calciare i rigori il tecnico ha caricato la squadra, dopo la vittoria ha voluto ringraziare tutti con gli occhi visibilmente commossi.

Quella faccia lì. Quegli occhi lì. Rino, che trova le parole giuste. Rino, che si insinua sotto pelle e non esce più. Rino, che ti scuote l'animo e ti dona le motivazioni che sembravano soffocate. C'è il marchio di Gattuso in questa Coppa alzata al cielo. Ci sono occhi che si incrociano, che lacrimano.

Ci sono quelli umidi di Callejon, che hanno l'amaro sapore di addio. Ci sono tutti gli ingredienti per ricordarsela per tanto tempo una serata così.