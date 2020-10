FOTO - Gomez-Petagna, amici per la pelle: i figli del 'Papu' posano con la '37' azzurra

Andrea Petagna e Alejandro Gomez sono davvero amici. Si sono conosciuti all'Atalanta e non si sono mollati più, sebbene l'attuale attaccante del Napoli abbia dovuto cambiare lidi per emergere. Ieri, in occasione della sfida diretta del Napoli del classe '95 e dell'Atalanta del 'Papu', il numero 37 azzurro ha regalato delle divise ai figli dell'amico, che hanno posato poi sui social network. Un'immagine bellissima che vi proponiamo di seguito.