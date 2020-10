FOTO - "Grande match, avanti così!", Ghoulam esulta sui social

"Grande match, avanti così!", Ghoulam esulta sui social al termine della bella vittoria del Napoli contro l'Atalanta. Il difensore del Napoli è entrato nell'ultima mezz'ora giocando in posizione avanzata sulla sinistra.

Grande match: avanti così



Super match: continuons comme ça



Great game: let's keep it up



️ #NapoliAtalanta 4-1 #ForzaNapoliSempre 🇩🇿 #FG31 @sscnapoli pic.twitter.com/An5rggQfBw