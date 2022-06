FOTO - "Grazie a tutti per i messaggi", Olivera sorridente dopo le buone notizie sull'infortunio

Infortunio e lacrime per Mathias Olivera in Nazionale, il rischio infortunio serio, la paura, il timore, poi il comunicato ufficiale

Infortunio e lacrime per Mathias Olivera in Nazionale, il rischio infortunio serio, la paura, il timore, poi il comunicato ufficiale che scongiurava qualsiasi pericolo. Così il terzino del Napoli, che non dovrà operarsi e che sarà regolarmente col Napoli a luglio in ritiro a Dimaro, ha voluto ringraziare tutti sui social con un post.