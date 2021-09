FOTO - Gyasi segna alla Juve ed imita Cristiano Ronaldo: l'esultanza dopo l'1-1

E' ancora crisi Juve alla fine del primo tempo, 1-1 con lo Spezia. I bianconeri, in vantaggio con Kean, si sono fatto riprendere dai liguri dalla rete di Gyasi. L'italo-ghanese che ha come idolo Cristiano Ronaldo alla rete del pareggio ha esultato come fa sempre il portoghese. Di seguito le immagini.