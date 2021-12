FOTO - "Ha già la testa in Coppa d'Africa", Anguissa replica sui social: "Io non sono così frate"

Botta e risposta sui social tra un tifoso del Napoli e Frank Zambo Anguissa. Il camerunense commenta a caldo su Instagram la brutta sconfitta casalinga contro lo Spezia, sotto al post, tra i vari commenti dei tifosi del Napoli, uno recita: "Ha già la testa in Coppa d'Africa, sfortunatamente per noi". Immediata la risposta del centrocampista azzurro che rassicura: "Io non sono così frate".