FOTO - Higuain lascia la Juve: l'argentino è arrivato a Miami per la nuova avventura

Ciao Juve, ecco Miami. Cambia vita Gonzalo Higuain. Lo fa dopo tre anni di bianconero, mezzo al Milan e mezzo al Chelsea. Si è appena conclusa l'avventura italiana del Pipita che ha appena raggiunto l'America. Ecco lo scatto al momento dell'arrivo:

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J