FOTO - I misteriosi tweet dello sceicco Al Thani sul Napoli: "La ciliegina sul calcio italiano"

Lo sceicco Al Thani, uno degli uomini più ricchi del mondo, a quanto pare è un tifoso del Napoli, almeno per quel che concerne il calcio italiano. Il multimiliardario ha postato su Twitter degli scatti - chiaramente vecchi - della città in festa. "La ciliegina sul calcio italiano", scrive. E non è la prima volta, suscitando tra l'altro i sogni dei tifosi che lo vorrebbero (e ci mancherebbe) come patron. Evidentemente, gli piacerebbe se lo scudetto prendesse la via di Partenope.