FOTO - I rigori negati all’Empoli sono 2, Pistocchi: “Valeri era il VAR di quell’Inter-Juve!”

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, si è espresso sugli aiutini ricevuti dalla Juventus ad Empoli con un tweet polemico: "Errata corrige: i falli da rigore in Empoli-Juve sono due: 19’ 1T Rabiot su Zurkowski 29’ 2T DeLigt su Lamantia Ma nè Maresca , nè l’addetto al Var Valeri (si, proprio lui, quello che era al Var anche in Inter-Juve del 2018) non hanno visto niente".