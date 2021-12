FOTO - Ibra incontra Papa Francesco: "Le piace il Milan?"

Zlatan Ibrahimovic ha incontrato oggi Papa Francesco in Vaticano e si è intrattenuto in una breve conversazione con il Pontefice. L'attaccante svedese è apparso visibilmente emozionato, riporta MilanNews.it, ma ha rotto il ghiaccio donando al Papa il suo nuovo libro, "Adrenalina". "Ho portato qualcosa per lei e ci tenevo a dargliela personalmente", ha detto a Bergoglio, che ha risposto: "Lo leggerò volentieri" e ha ricambiato la cortesia regalando al fuoriclasse del Milan "Lo sport secondo Papa Francesco". Ibra ha poi consegnato la sua maglia rossonera. "Le piace il Milan?", ha chiesto al Papa, che gli ha sorriso. "Io con questa faccio un po' di magie". Poi la foto di rito e i saluti, per una giornata davvero indimenticabile.