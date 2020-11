FOTO - Ibrahimovic posta la sua esultanza al San Paolo e si definisce "senza tempo"

Ormai non dovrebbe più fare notizia, ma è impossibile non rimanere folgorati da questo Ibrahimovic. Anche ieri sera, nella difficile sfida contro il Napoli di Rino Gattuso, lo svedese si è preso ancora una volta la scena. Ennesima doppietta in questo campionato, la quarta in sei partite, e duello contro Koulibaly, di certo non uno qualunque, stravinto. Su Instagram Zlatan si è definito "Timeless": senza tempo, eterno. Se non fosse per l'infortunio muscolare che lo terrà fuori per qualche settimana verrebbe davvero da pensare che Ibra sia più forte anche del tempo.