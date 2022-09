FOTO - Il Boca vince il Superclasico, SSCNapoli: "Diego sorride"

Il Superclasico di Buenos Aires va al Boca Juniors.

Il Superclasico di Buenos Aires va al Boca Juniors. Gli Xeneizes battono il River Plate a La Bombonera per 1-0, grazie alla rete (la terza in campionato) messa a segno da Dario Benedetto al 65'. Finale come al solito convulso, con Rojo espulso per un brutto fallo su De La Cruz e l'assalto vano degli ospiti nei nove minuti di recupero. A fine gara per celebrare la vittoria del Boca, l'account in lingua spagnola della SSC Napoli posta una vignetta su Twitter scrivendo: "Diego sorride".